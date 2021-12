Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/12/2021 12:20

Rio - A renovação de contrato de Giorgian De Arrascaeta com o Flamengo voltou a apresentar um entrave. Novamente, por conta da exigência da compra da porcentagem pertencente ao Defensor, do Uruguai. As conversas entre as partes haviam esquentado no último mês, porém, as coisas voltaram a desandar.

O empresário do meia, Daniel Fonseca, se mantém firme no posicionamento de que o clube carioca precisa comprar boa parte ou todos os 25% dos direitos econômicos de Arrascaeta. O Rubro-Negro no entanto, não pretende desembolsar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) para ‘recomprar‘ um atleta que já foi adquirido em 2019.

O Flamengo até aceita pagar um valor menor por uma porcentagem proporcional, algo que o empresário de Arrascaeta não vê com bons olhos. Apesar do impasse, o clube carioca busca soluções para resolver a situação. Os dirigentes sabem da importância do meio e prometem fazer de tudo para ambas as partes chegarem a um denominador comum.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Arrascaeta já conquistou inúmeros títulos com a camisa do clube carioca. Ao todo, o uruguaio já atuou em , o jogador entrou em campo em 137 partidas, fez 39 gols e deu 46 assistências. O seu contrato com o clube vai até o fim de 2023.