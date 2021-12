Gabigol - AFP

Publicado 11/12/2021 10:30

Rio - Durante a última sexta-feira, o atacante do Flamengo, Gabigol, participou do "PodPah", um podcast de entrevista e conversou sobre diversos assuntos - inclusive a derrota na final da Libertadores 2021. O centroavante Rubro-Negro analisou a partida e minimizou o erro de Andreas Pereira, que resultou no gol da vitória de Deyverson, do Palmeiras.

"O Andreas é um moleque muito cabeça. Acho que vai lidar bem com isso. Lidar bem é f…, né? Mas acontece, mano. Não foi ali que a gente perdeu o jogo. A final é muito de merecimento, foram mais coisas que aconteceram para a gente não ganhar o título, perdemos muito gol", contou Gabigol.

Vale lembrar que foi o próprio Gabigol quem marcou o gol de empate do Flamengo na final. A partida estava empatada e durante a prorrogação, Andreas escorregou e deu a bola de presente para Deyverson que desempatou a partida e levou o título para casa.