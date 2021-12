Andreas pereira Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas pereira Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/12/2021 18:20

Rio - Reforço do Flamengo para a temporada, Andreas Pereira viveu do céu ao inferno em 2021. Após um começo excelente, o meia falhou decisivamente na final da Libertadores. Em entrevista à "ESPN Brasil", após receber o troféu "Bola de Prata" de gol mais bonito do Brasileiro de 2021, o atleta, de 25 anos, afirmou que vai tentar permanecer no clube carioca após o fim do seu contrato de empréstimo.

"Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível", afirmou.

Andreas Pereira, de 25 anos, pertence ao Manchester United e tem contrato até o meio de 2022. O seu empréstimo tem a opção de compra no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126,62 milhões). De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", o clube carioca deseja convencer os Red Devils a negociarem o atleta por seis milhões de euros (cerca de R$ 37,99 milhões).

Andreas Pereira ressaltou o carinho que vem recebendo no Flamengo, mesmo após a falha e afirmou que se sente em débito com os torcedores rubro-negros. "Foi um dia marcante pra mim, emocionante. A Nação me abraçou depois do que aconteceu (falha decisiva na final da Libertadores). Eu sou eternamente grato por isso. Eu estou com um sentimento de que devo um título para a torcida. Como disse pra eles, podem contar comigo, vou fazer o meu melhor para que no ano que vem a gente possa sair com esses títulos aí", finalizou.