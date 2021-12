Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/12/2021 20:00

Rio - Em busca de um novo técnico, o Flamengo tem Carlos Carvalhal, do Braga, como um dos favoritos. No entanto, a negociação pode ter ganho mais uma dificuldade para os carioca, o Besiktas, clube turco, teria interesse em contratar o português. As informações são do portal "Goal".

Carvalhal já passou pelo clube europeu em 2011 e 2012. De acordo com o site, o Besiktas estaria na frente do Flamengo, porque avalia a possibilidade de pagar a multa de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) envolvendo o contrato do português com o seu atual clube, cenário que é descartado pelo Flamengo.

Sem Marcelo Gallardo e com Jorge Jesus priorizando o Benfica, Carvalhal ganhou força no Flamengo. Porém, o comandante tem contrato com o Braga até o meio de 2022. Os dirigentes do clube carioca irão viajar para a Europa em breve a fim de fechar com um novo comandante.