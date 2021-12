Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/12/2021 18:25

Rio - Ídolo do Flamengo, o atacante Gabigol, de 25 anos, falou sobre o seu acerto com o clube carioca. Em participação no canal do YouTube "PodPah", o artilheiro afirmou que o desejo de atuar no Rubro-Negro foi cultivado em seu coração por um ex-jogador da seleção brasileira, que nunca atuou no clube carioca.

"Eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo por causa do Robinho. A gente ia lá, via o Maracanã lotado, e ele falava: O que lindo, Mengão, é especial, esquece. Então eu sempre tive vontade. Nunca imaginei jogar em outro time sem ser o Santos, mas o Flamengo sempre foi um time que eu sempre tive vontade de jogar. Quando surgiu o interesse eu pensei: "Eu vou jogar no Flamengo"", disse.

Gabigol atuou ao lado de Robinho no Santos. Revelado pelo Peixe, o ídolo do Flamengo atuou por Inter de Milão, pelo Benfica, retornou ao clube paulista, antes de acertar com o Rubro-Negro em 2019.