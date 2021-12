Renê, do Flamengo - Gilvan de Souza

Rio - Jogador mais experiente em campo na despedida do Flamengo de 2021, o lateral-esquerdo Renê fez um desabafo após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, em Goiânia, pela última rodada do Brasileirão. O lateral admitiu que o time deixou a desejar na temporada sem a conquista de títulos expressivos - venceu apenas Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca - e pediu uma avaliação em todas as esferas para que a hegemonia seja retomada em 2022.

"Foi uma temporada difícil. A gente sabe que essa camisa entra para ganhar tudo e, nas principais competições, não fomos campeões. Agora é a hora de fazer uma avaliação em todas as esferas, ver o que fizemos de errado dentro e fora de campo. Se estivesse tudo bem, a gente teria conquistado títulos. É refletir e se organizar para que ano que vem a gente recupere a hegemonia", desabafou o lateral.

As mudanças, inclusive, começaram ainda com o Brasileirão em andamento, quando o técnico Renato Gaúcho foi demitido no final de novembro depois do Flamengo perder o título da Copa Libertadores para o Palmeiras, em Montevidéu.

Em relação a partida desta quinta-feira, na qual o Flamengo entrou com um time basicamente formado por jogadores da base, Renê lamentou a desatenção nos minutos finais. Os gols do Atlético-GO saíram aos 36 e aos 48 do segundo tempo.

"Sobre o jogo, entramos em campo com o que tinha de melhor. Não é porque é garotada que não tem responsabilidade. Acredito que fomos bem, mas duas desatenções nos custaram caro", analisou Renê. O Flamengo terminou com o vice do Brasileirão, mas 13 pontos atrás (71 a 84) do campeão Atlético-MG.