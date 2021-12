Fla perdeu no último jogo do ano - Gilvan de Souza

Publicado 10/12/2021 09:02

Rio - O Flamengo fechou seu ano com mais um resultado negativo. Desta vez, foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly. O Rubro-Negro, comandado pelo interino Maurício Souza, entrou em campo com uma formação diferente do habitual. O time foi formado por três zagueiros e dois laterais, deixando o jovem Vitor Gabriel isolado no ataque. O motivo desta mudança foi explicado pelo treinador após a partida.

"A gente veio para Goiânia sabendo que o Atlético precisava da vitória para conseguir vaga na Libertadores. Todo mundo sabe que viemos bastante desfalcados, com um time basicamente de garotos e com atletas que há muito tempo não faziam uma partida", afirmou o treinador, antes de completar:

"Imaginei que tivéssemos que fazer uma marcação um pouco mais baixa, protegendo um setor do campo e que por sinal foi muito bem com o Wesley. A gente achou que fosse a melhor estratégia para sairmos com a vitória", concluiu.

Com o elenco entrando de férias, as atenções se viram para os dirigentes do Flamengo. A diretoria trabalha pesado para trazer um novo treinador para 2022 e reformular a parte de futebol do clube.