Publicado 09/12/2021 19:15

Rio - O Flamengo está em busca de um novo técnico, mas já pode ter encontrado o substituto de Renato Gaúcho. De acordo com o jornalista Renato Maurício Prado, o clube carioca já teria um pré-acordo com Carlos Carvalhal, comandante do Braga.

Apesar de ter contrato com o clube português até o meio de 2022, o Braga não teria interesse em dificultar o acerto do comandante com o Rubro-Negro. Carvalhal é um antigo sonho da diretoria do Flamengo e já foi sondado pelo clube em 2020.

Os dirigentes do Flamengo estão viajando para Portugal em busca de um treinador. A informação foi dada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira. Além de Carvalhal, outros nomes foram ventilados no clube como Jorge Jesus, Eduardo Coudet e Jorge Sampaoli.