Publicado 09/12/2021 16:38

Bruno Viana ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Nome confirmado para deixar o Flamengo nos próximos dias, o zagueiro Bruno Viana pode seguir no Brasil. De acordo com o site "Goal", o defensor, que pertence ao Braga, de Portugal, não descarta seguir atuando no país.