Comentarista critica insistência do Flamengo com treinadores estrangeiros: 'Exagero e modismo' - Foto: Reprodução/Jovem Pan Esportes

Comentarista critica insistência do Flamengo com treinadores estrangeiros: 'Exagero e modismo' Foto: Reprodução/Jovem Pan Esportes

Publicado 09/12/2021 15:59 | Atualizado 09/12/2021 16:17

Rio - O comentarista Mauro Beting, da "Jovem Pan Esportes", criticou a insistência do Flamengo em contratar um treinador estrangeiro para a próxima temporada. Além disso, relembrou passagens de técnicos argentinos e portugueses que não deram certo em outros clubes brasileiros.

O retorno de Jorge Jesus ficou mais distante após a classificação do Benfica às oitavas de final da Liga dos Campeões e também com o anúncio da permanência de Marcelo Gallardo no River Plate. Desta vez, o nome de Carlos Carvalhal, do SC Braga, de Portugal, está sendo analisado mais uma vez pela diretoria rubro-negra.

"Deram certo o Jorge Jesus e o Abel Ferreira aqui no Brasil, agora todos querem contratar português a qualquer custo. Mas tem que lembrar também que o Ricardo Sá Pinto não deu certo no Vasco, o Jesualdo Ferreira não vingou no Santos, nem o Paulo Bento no Cruzeiro. É uma coisa de modismo", disse Mauro Beting, no Esporte em Discussão.

"Quando o Carille deu certo no Corinthians, muitos apostaram em efetivar auxiliares, e também não deu certo. Em 2018, Felipão foi bem no Palmeiras, aí outros clubes trouxeram de volta veteranos. Não é bem assim que funciona. Acho interessante o Carvalhal, mas essa ‘regra’ de tem que ser estrangeiro acho um pouco de exagero", concluiu.