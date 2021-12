Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / flamengo

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do FlamengoMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 09/12/2021 10:30 | Atualizado 09/12/2021 10:31

Rio - Contratado como reforço do Flamengo em 2018, Vitinho chegou ao clube carioca como medalhão, mas nunca conseguiu conquistar os corações rubro-negros. Em 2021, o atacante viveu a sua melhor temporada no clube, mas isso pode não ser suficiente para que o atleta continue no elenco no ano que vem.

De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Flamengo avalia a possibilidade de negociar o atleta. Revelado pelo Botafogo, Vitinho, de 28 anos, se mostrou bastante útil na atual temporada e mesmo sem ser titular, contribuiu para mais gols do clube carioca que medalhões como Arrascaeta e Everton Ribeiro.

Vitinho entrou em campo em 63 partidas, tendo feito 14 gols e contribuído com 15 assistências. Convocado por Tite para a seleção brasileira, Everton Ribeiro entrou em campo em 50 jogos, marcando duas vezes e dando nove assistências. Já Arrascaeta atuou em 35 jogos, fazendo nove gols e dando 12 assistências.