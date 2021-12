Matic (esquerda) em ação pelo Manchester United - AFP

Publicado 08/12/2021 20:09

Rio - Depois de um empate em 1 a 1 com o Young Boys, no Old Trafford, apenas para cumprir tabela na Liga dos Campeões, o volante Nemanja Matic surpreendeu ao falar que jogaria em apenas um clube no Brasil: o Flamengo. Em português, o jogador deu uma entrevista bem-humorada à TNT Sports ainda dentro de campo.

Além de revelar que poderia vestir rubro-negro no futuro, o sérvio revelou que é fã de um ídolo do Flamengo, o seu compatriota Dejan Petkovic, campeão brasileiro em 2009 e autor de um dos gols mais marcantes da história do clube, na final do Carioca de 2001, contra o Vasco.

— No Brasil, só jogo no Flamengo. Eu gosto do Petkovic, Dejan Petkovic. Sou fã do Pet! — disse o volante de 33 anos.

Há anos atuando no mais alto nível do futebol europeu, Matic se destacou pela primeira vez no Benfica, sob comando de Jorge Jesus, hoje ídolo do Flamengo. Na temporada 2013/2014, a dupla conquistou o Campeonato Português. Além de Benfica e Manchester United, o jogador viveu excelente fase no Chelsea, que defendeu até 2017.

Atualmente, Matic é reserva na equipe de Manchester, mas costuma entrar nos jogos com frequência. Seu contrato com o clube termina em junho de 2023.