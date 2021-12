Ronaldo Angelim fez o gol do título brasileiro do Flamengo em 2009 - Divulgação

Publicado 08/12/2021 15:28

Ainda que o Flamengo seja um dos maiores campeões na era dos pontos corridos, com três títulos, a última rodada do Campeonato Brasileiro tem sido quase sempre sinônimo de tropeço. Desde a campanha do Hepta, em 2009, o Rubro-Negro terminou a competição com vitória apenas uma vez.

O histórico gol de cabeça de Ronaldo Angelim sobre o Grêmio, no Maracanã, deu fim a jejum de 17 anos sem conquistar o Brasileirão, mas também marcou o início de uma sina nas rodadas finais. Mesmo nos títulos de 2019 e 2020, o Flamengo perdeu na despedida da competição — 4 a 0 para o Santos e 2 a 1 para o São Paulo, respectivamente.

Ao todo, de 2010 a 2020, o Mais Querido soma seis empates, quatro derrotas e apenas uma vitória. O único triunfo aconteceu em 2017, contra o Vitória, por 2 a 1, no Barradão. Um gol de pênalti de Diego, no apagar das luzes, garantiu a vaga na Libertadores do ano seguinte.

Diante de tantos tropeços, um deles teve até sabor especial. Isso porque, mesmo derrotado por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, em 2020, os rubro-negros puderam comemorar o mais um título brasileiro. Apesar do resultado, o empate em 0 a 0 do Internacional com o Corinthians, no Beira-Rio, manteve a liderança com o Flamengo.

Nesta quinta-feira (9), o clube da Gávea tem pela frente mais um encerramento de Campeonato Brasileiro, às 21h30, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Com boa parte dos titulares de férias e comando pelo interino Mauricio Souza, o time deve ir a campo com uma escalação alternativa.

Veja abaixo o desempenho do Flamengo na última rodada do Brasileiro desde 2009:



2009 - Flamengo 2 x 1 Grêmio

2010 - Santos 0 x 0 Flamengo

2011 - Vasco 1 x 1 Flamengo

2012 - Flamengo 2 x 2 Botafogo

2013 - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

2014 - Grêmio 1 x 1 Flamengo

2015 - Flamengo 1 x 2 Palmeiras

2016 - Athletico-PR 0 x 0 Flamengo

2017 - Flamengo 2 x 1 Vitória

2018 - Flamengo 1 x 2 Athletico-PR

2019 - Santos 4 x 0 Flamengo

2020 - São Paulo 2 x 1 Flamengo