Diego Alvesfotos AFP

Publicado 08/12/2021 18:44

Herói improvável do tricampeonato da Libertadores do Palmeiras, Deyverson revelou, sem apontar nomes, que ouviu uma provocação de um jogador do Flamengo antes de entrar em campo durante a prorrogação da grande final.



"Às vezes, é a soberba de alguns jogadores, algumas coisas que eles postam. Assim que eu entrei, um jogador deles falou assim: 'entrou o presepeiro' ", disse Deyverson em entrevista ao programa Arena SBT.

"Aí eu falei que ia fazer o gol do título. Ele deu risada e falou: 'quem sou eu?'. Gol do título", contou o atacante do Palmeiras.

O camisa 9 entrou no início do primeiro tempo da prorrogação. Pouco tempo depois, aproveitou a bobeada de Andreas Pereira para sacramentar o título do Palmeiras.