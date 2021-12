Jesus - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 08/12/2021 12:28

Rio - Ex-volante do Botafogo, Caio Alexandre relembrou detalhes de como era enfrentar o Flamengo de Jorge Jesus. Em entrevista ao "Charla Podcast", o jogador disse que era necessário “dar uma porradinha no tornozelo”.

“Era clássico. Sempre buscamos jogar forte, com muita intensidade, marcar bem, quando batesse no pé, ter personalidade, jogar. Fizemos jogos duros contra eles. A gente buscou sempre marcar forte, sair em velocidade, buscar as ações. Meu duelo era contra o Everton Ribeiro, eu jogava na esquerda, ele na direita cortando para dentro, tive que dar umas porradinhas no tornozelo de vez em quando… Dentro de campo cada um luta pelo seu", disse Caio.



O Flamengo de Jorge Jesus conquistou o Brasileirão, a Libertadores e sofreu apenas quatro derrotas ao longo de 2019.