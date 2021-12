Pablo Marí - Divulgação/Arsenal

Pablo Marí Divulgação/Arsenal

Publicado 08/12/2021 09:13

Rio - O 'ano mágico' de 2019 ainda não saiu da cabeça dos torcedores do Flamengo. O time encantou a torcida foi se desfazendo ao longo das temporadas, mas um dos primeiros jogadores a deixar o time pode estar voltando. Segundo informações do jornalista Ekerem Konur, o Rubro-Negro quer repatriar o zagueiro Pablo Marí, hoje no Arsenal.

O zagueiro foi vendido ao clube inglês na temporada 2020 e pode voltar ao Flamengo por um empréstimo de um ano, ou seja, ficaria até o fim de 2022. Na época, o jogador foi negociado por cerca de 10 milhões de euros.

Pelo Arsenal, Mari disputou 22 partidas. Entretanto, nesta temporada, o zagueiro vem perdendo espaço e só entrou em campo em três dos 18 jogos do Arsenal. A falta de tempo de tempo jogando pode ser o trunfo do Flamengo para trazer o defensor de volta.