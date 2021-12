Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/12/2021 19:52

Rio - O zagueiro Bruno Viana será o primeiro jogador que irá deixar o Flamengo para a próxima temporada. O atleta pertence ao SC Braga, de Portugal, e estava emprestado ao Rubro-negro até o fim deste ano, que decidiu não renovar e nem exercer a compra após o término de contrato. A informação é do "O Globo".

Por outro lado, com proposta oficial na mesa do Rubro-negro, o lateral-direito Rodinei não será contratado pelo Charlotte FC, equipe da MLS (Major League Soccer). O valor inicial do contrato por dois anos não agradou a diretoria rubro-negra.



O goleiro César, que se recuperou de uma cirurgia e ficou sem jogar por uma temporada, deve ser o próximo jogador que irá se despedir do Flamengo. O contrato do atleta encerra em abril de 2022 e a tendência é de que seja liberado.