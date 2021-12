07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 07/12/2021 16:55

Rio - O ex-goleiro Marcos voltou a provocar a torcida do Flamengo após a derrota para o Santos, por 2 a 1, na noite da última quinta-feira. Nas redes sociais, o ídolo do Palmeiras ironizou o "vento" no Maracanã.

"Rapaz, torcida do Santos canta muito ou estava ventando no Maracanã também. O vento da pega tá perseguindo a Nação", declarou.

Marcos já havia provocado a torcida rubro-negra na derrota para o Palmeiras na final da Libertadores. Na ocasião, os rubro-negros estiveram em maior número em Montevidéu, mas saíram derrotados.