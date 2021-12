Michael - Marcelo Cortes/Flamengo

MichaelMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/12/2021 16:18

Rio - Destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Michael está na final da votação pelo prêmio de gol mais bonito da competição, que termina às 20h desta terça-feira (7). O concorrente pelo troféu é Mikael, do Sport, que estava em vantagem com 56% dos votos na última parcial divulgada.

O golaço que levou Michael até a decisão foi marcado contra a Chapecoense, dia 11 de julho, no Maracanã. Na ocasião, ele driblou quatro marcadores e o goleiro dentro da área antes de balançar a rede. Já Mikael fez seu mais belo gol contra o Atlético-GO, ao dominar no peito e emendar com um voleio.

Faltam horas para o fim da votação do #GolDoCampeonato



Ainda não sabe em quem votar? Assista ao vídeo, escolha o seu e vote no link: https://t.co/Ei5QeGzu0A



@canalpremiere pic.twitter.com/1vlPa4qUAw — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 7, 2021 Em votação popular, Michael eliminou dois concorrentes: o companheiro de Flamengo Andreas Pereira e o argentino Benítez, do São Paulo. Já Mikael levou a melhor sobre Roger Guedes, do Corinthians, e Hulk, do Atlético-MG. Em votação popular, Michael eliminou dois concorrentes: o companheiro de Flamengo Andreas Pereira e o argentino Benítez, do São Paulo. Já Mikael levou a melhor sobre Roger Guedes, do Corinthians, e Hulk, do Atlético-MG.