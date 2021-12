Jorge Jesus - AFP

Publicado 07/12/2021 14:03

Rio - Em baixa no futebol europeu e em alta no Brasil, assim está Jorge Jesus. Além do Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians estariam interessados na contratação do técnico que pode ser demitido do comando do Benfica ainda esta semana. As informações são do portal "globoesporte.com".

No entanto, apesar do interesse dos paulistas, o coração de Jorge Jesus é rubro-negro. Segundo o site, se for retornar para o Brasil, o Mister deseja voltar nos braços da torcida do Flamengo. Além disso, o técnico projeta coroa sua carreira dirigindo a seleção brasileira, mesmo sabendo das dificuldades de um estrangeiro ser escolhido pela CBF.

O interesse do Palmeiras no técnico acontece pela demora de Abel Ferreira em responder o convite de renovação. O Verdão ofereceu dois anos de contrato. O clube paulista pretende acelerar a resposta do técnico bicampeão da Libertadores e também dar uma alfinetada no Flamengo.

Já em relação ao Corinthians, Sylvinho vem recebendo críticas e o descontentamento com seu trabalho é grande. Apesar da classificação para a Libertadores, existe o entendimento que a equipe paulista pode render mais na mão de um técnico mais experiente e renomado como Jorge Jesus.