Jesus - Foto: Divulgação/Flamengo

JesusFoto: Divulgação/Flamengo

Publicado 07/12/2021 10:00 | Atualizado 07/12/2021 11:43

Rio - O interesse do Flamengo no retorno de Jorge Jesus vem amadurecendo a cada dia. De acordo com o jornal português "Record", o clube carioca prometeu ao empresário Bruno Macedo, ligado ao Mister, que irá aguardar até o fim do mês para que o técnico defina a situação com o Benfica. Deste modo, o Rubro-Negro não irá procurar nenhum outro técnico até o término de 2021.

Jorge Jesus está pressionado no clube português. A partida contra o Dínamo Kiev, pela Liga dos Campeões, é vista como crucial para o futuro do técnico. O comandante corre risco de demissão, caso não consiga o resultado positivo contra o clube ucraniano em confronto que acontecer nesta quarta-feira.



De acordo com informações da mesma publicação, boa parte da diretoria do Benfica, clube que o Mister dirige, perdeu a paciência com o técnico e pediu a sua demissão imediata. Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem. O vínculo com o clube de Lisboa seria a maior dificuldade para um acerto com o Flamengo. Segundo a publicação, o presidente Rui Costa não deverá demitir o técnico antes do fim de ano.

Após a reeleição de Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz afirmou que a contratação de Jorge Jesus é uma opção para o Flamengo. No entanto, o dirigente ressaltou que tudo depende do futuro do Mister no Benfica.



"O Jorge tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, é um técnico que a torcida e ele têm bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico com uma comissão técnica para, em 2022, a gente poder retomar os títulos", disse.