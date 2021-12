Michael - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Michael, do Flamengo, ganhou nesta terça-feira (7) o prêmio de gol mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2021. Em votação popular, internautas escolheram o tento do atacante contra a Chapecoense, dia 11 de julho, no Maracanã, como o mais belo da competição, superando o de Mikael, do Sport, contra o Atlético-GO.

O golaço de Michael garantiu ao Rubro-Negro uma vitória por 2 a 1 em casa em grande estilo. Na ocasião, o jogador' driblou cinco adversários, incluindo o goleiro, antes de balançar a rede. Em tom bem-humorado, o perfil oficial do Brasileirão chamou o lance de "Fila do Feio".