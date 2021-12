Gabigol desabafa e abre o jogo sobre temporada do Flamengo em 2021 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/12/2021 16:50

O Flamengo vive uma reta final de temporada para apagar da memória - ou ganhar diversas lições para 2022. E Gabigol, que desperdiçou um pênalti na derrota contra o Santos, na última segunda-feira e no "até logo" à torcida, no Maracanã, desabafou em seu Instagram logo após o revés por 2 a 1, em que o time deixou o campo vaiado e sob protestos.



- Não foi como queríamos... Porém, obrigado, temporada 2021, ganhamos, perdemos e aprendemos. Eu te amo, Flamengo - escreveu Gabi, em seu Story.



Mesmo com o pênalti perdido na noite passada, algo raro em sua carreira, Gabi encerra a temporada como artilheiro do Flamengo, com 34 gols em 43 jogos, além de dez assistências.

E boa parte do elenco - como Gabi - ganhará férias antecipadas e não estará à disposição para o jogo desta quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela 38ª (e última) rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiânia. Hoje, é folga para o plantel, com exceção para quem está no departamento médico do clube.