Torcedores do FlamengoGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 07/12/2021 15:31

Rio - O Flamengo se despediu do Maracanã na temporada de 2021 com uma melancólica derrota para o Santos. Ao fim da partida, gritos de time sem vergonha foram ouvidas no estádio. Na opinião do técnico Mauro Cezar Pereira, os torcedores deveriam criticar outros representantes rubro-negros e não os jogadores.

"É injusto, porque o time não é sem vergonha, se for para criticar alguém, é criticar a diretoria, que contratou um péssimo treinador e agora tem lá o auxiliar-técnico que parece um discípulo do cara que saiu, o Mauricio de Souza é muito fraco e ontem o que ele fez no time parecia que o Renato tinha voltado", disse em texto publicado pelo por "UOL".

O Flamengo busca um novo técnico para 2022. Na opinião de Mauro, o profissional que topar o desafio terá que iniciar um trabalho do "zero" para a próxima temporada.

"O que havia, foi destruído, o novo técnico vai começar tudo lá debaixo, quase do zero, porque a passagem do técnico e agora esses últimos jogos com o auxiliar evidenciam um time completamente desestruturado e desorganizado, então eu acho injusto falar dos jogadores", opinou.