Publicado 07/12/2021 11:00

Rio - Na derrota contra o Santos, Gabigol viveu um dia incomum. Ele cobrou uma penalidade na trave na partida do Maracanã. Ao fim do jogo, o goleiro João Paulo, que vem sendo ventilado no Flamengo, revelou que conversou com o atacante do clube carioca durante o confronto da última segunda-feira.

"Fico feliz de poder ajudar o Santos, é um clube grande, gigante, e a gente não podia passar por essa situação no campeonato. Ainda bem que acordamos e agora deu tudo certo. Sobre o Gabi, eu conheço ele desde o sub-17, quando eu cheguei no Santos. Jogamos juntos no sub-17, subimos pro profissional juntos praticamente, ele é um amigo que tenho no futebol. Ele brincou que chutou na trave e que eu não peguei, mas o importante foi o resultado", disse.

A posição de goleiro é considerada uma das mais carentes do elenco do Flamengo e existe a possibilidade do clube carioca buscar um reforço para o setor em 2022. O presidente do Peixe, Andrés Rueda abordou o possível interesse do clube carioca no goleiro para a próxima temporada.



"Santos não foi procurado pelo Flamengo sobre jogador nenhum. João Paulo é uma estrela nossa, muito querido. Mas não temos jogador inegociável. Chegando nas condições que achamos interessante, ninguém é inegociável", afirmou em entrevista à "Rádio Bandeirantes". No momento, João Paulo possui contrato com o Santos até 2025. O goleiro, de 26 anos, atuou em 51 partidas pelo clube paulista na temporada.