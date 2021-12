Flamengo goleou o Santos por 4 a 1 no último confronto entre as equipes no Maracanã - Daniel Castelo Branco

Publicado 06/12/2021 17:30

Rio - Em sua despedida do Maracanã na temporada, o Flamengo defende nesta segunda-feira, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, uma invencibilidade de sete anos contra o Santos no estádio. Sem pretensões na competição — a segunda colocação está garantida —, o Rubro-Negro tenta pelo menos manter a escrita intacta para o ano que vem.

A última derrota para o Santos no Maracanã aconteceu em outubro de 2014, também pelo Brasileirão. Com o então jovem Gabigol em campo, o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Robinho, que recebeu passe de Geuvânio, outro que jogou no Flamengo posteriormente. Desde então, foram quatro vitórias rubro-negras e um empate no estádio.

Embora o jejum no Maraca seja grande, o Santos tem uma vitória mais recente sobre o Flamengo no Rio de Janeiro. Há quatro anos, o Peixe bateu o Mais Querido por 2 a 1 no Luso Brasileiro, então chamado de Ilha do Urubu. Bruno Henrique, hoje no Fla, e Arthur Gomes fizeram os gols do time paulista — Lucas Paquetá descontou.

O retrospecto geral do confronto é muito equilibrado, com 47 vitórias para cada lado e 35 empates em129 jogos. Em gols, o Santos leva vantagem — 189 contra 177 do Flamengo. O vencedor da partida desta segunda, se houver, estará em vantagem no histórico entre as duas equipes.