Comentarista diz que Flamengo não pode ser 'refém' de Jorge Jesus: 'É um clube que precisa resolver a sua vida' - Arquivo / Agencia O Dia

Comentarista diz que Flamengo não pode ser 'refém' de Jorge Jesus: 'É um clube que precisa resolver a sua vida' Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 06/12/2021 16:29

Rio - O jornalista Breiler Pires, do Grupo Disney, afirmou no programa "F360", nesta segunda-feira, que o Flamengo não pode ser "refém" de Jorge Jesus. O comentarista destacou que o Rubro-negro precisa "resolver a sua vida" antes mesmo de definir o acerto com o treinador português. O destino do comandante no Benfica deve ser definido na próxima rodada da Champions League.

"O Flamengo não pode ser refém do Jorge Jesus, porque ele está empregado, se trata de um treinador com trabalho em andamento. (O Flamengo) é um clube que precisa resolver sua vida para o ano que vem. Sem saber quais serão os termos (de Jorge Jesus), o Flamengo precisa se resolver. E se o Benfica resolve ficar com o Jorge Jesus? Corre risco de o Flamengo começar a temporada com o Mauricinho no comando interino", disse o comentarista Breiler Pires no F360.



O vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o técnico Jorge Jesus é uma das opções para assumir o Flamengo, mesmo estando empregado no Benfica e com contrato até junho de 2022. Além dele, o nome de Carlos Carvalhal, do SC Braga, de Portugal, está sendo monitorado pelo Rubro-negro.