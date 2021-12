Jorge Jesus - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 06/12/2021 16:21 | Atualizado 06/12/2021 16:43

Rio - Em baixa no futebol português e em alta no Brasil, Jorge Jesus voltou ter seu nome ventilado com muita força no Flamengo. Porém, o Rubro-Negro pode ter concorrência na negociação com o Mister. De acordo com o portal "Goal", Jorge Jesus vem sendo alvo de consultas de clubes do Brasil.

No entanto, segundo o site, o técnico vai priorizar uma oferta do Flamengo, que ainda não foi feita. De acordo com informações do jornal português "Record", boa parte da diretoria do Benfica, clube que o Mister dirige, perdeu a paciência com o técnico e pediu a sua demissão imediata. Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem.

O vínculo com o clube de Lisboa seria a maior dificuldade para um acerto com o Flamengo. Segundo a publicação, o presidente Rui Costa não deverá demitir o técnico antes do fim de ano, quando o clube português irá definir o seu futuro na Liga dos Campeões.