Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/12/2021 13:44

Rio - O Flamengo pode ter muitas mudanças para a próxima temporada e um titular da equipe carioca pode ver seu ciclo encerrado no Rubro-Negro. De acordo com informações do portal "BolaVip", o lateral-direito Maurício Isla pode deixar o clube carioca na próxima temporada.

Titular do Flamengo, o chileno foi bastante criticados pelos torcedores em 2021. Muitos rubro-negros pedem que Matheuzinho, de 21 anos, ganhe a posição. Isla não tem um dos maiores salários do Flamengo, porém, tem vencimentos elevados para ser reserva. Ainda existe a possibilidade para o clube carioca se reforçar no setor.

Contratado para a vaga de Rafinha no meio de 2020, Isla teve como o seu maior momento pelo Flamengo o título do Brasileiro daquela temporada. Apesar de bastante querido no futebol do seu país, o lateral-direito nunca foi unanimidade no Rubro-Negro.