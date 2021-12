Jorge Sampaoli comanda o Olympique de Marseille, da França - Foto: NICOLAS TUCAT/AFP

Jorge Sampaoli comanda o Olympique de Marseille, da FrançaFoto: NICOLAS TUCAT/AFP

Publicado 06/12/2021 18:16

Rio - O treinador Jorge Sampaoli afirmou que não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro em 2022. Após sondagem do Flamengo, o comandante do Olympique de Marseille, da França, não quis ouvir a oferta salarial para assumir o Rubro-negro na próxima temporada. A informação é do portal "Extra".

Por outro lado, após a recusa de Sampaoli, os nomes de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, ganharam mais força para poderem assumir o Flamengo. Além disso, a situação do treinador do Benfica pode ser definida após a próxima rodada na Champions League, enquanto o técnico do SC Braga pode ser a terceira opção.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a situação de Jorge Jesus no clube português e ressaltou a importância de ter cautela para poder contratar o próximo treinador do Rubro-negro.

"O Jorge tem contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, é um técnico que a torcida e ele têm bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico com uma comissão técnica para, em 2022, a gente poder retomar os títulos", destacou Marcos Braz.