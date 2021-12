Leandro Damião em ação pelo Kawasaki Frontale, do Japão - Reprodução/Internet

Publicado 06/12/2021 15:48

Rio - Revelado pelo Internacional e com passagem discreta pelo Flamengo, o centroavante Leandro Damião hoje brilha nos gramados do Japão. Destaque do Kawasaki Frontale, o brasileiro foi escolhido nesta segunda-feira (6) como melhor jogador da J-League, o Campeonato Japonês.

Leandro Damião foi o grande nome de sua equipe na conquistar da liga local. Além de melhor jogador por votação de jogadores e técnicos, o atacante também liderou a artilharia da competição, com 23 gols. Nesta temporada, ele ainda conquistou os títulos da Copa do Imperador e da Supercopa do Japão.

O contrato de Leandro Damião terminaria em janeiro, mas ele estendeu o vínculo por mais um ano na semana passada. Com isso, pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de agosto de 2022.

Depois de chegar à seleção brasileira atuando pelo Internacional e de uma passagem sem brilho pelo Santos, Damião não deixou saudade no Flamengo. Foram 11 gols marcados em 39 jogos com a camisa rubro-negra entre 2016 e 2017.