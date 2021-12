Jorge Sampaoli - Ivan Sartori/Santos FC

Publicado 06/12/2021 13:26

Rio - Em busca de um novo técnico para 2022, o Flamengo já teve alguns nomes ventilados como Marcelo Gallardo, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Juan Pablo Vojvoda. No entanto, um velho conhecido do futebol brasileiro, Jorge Sampaoli pode ser uma opção para o clube carioca. De acordo com o narrador da Band, Ulisses Costa, disse que o argentino pode ser uma opção para o atleta.

"Caso o Jorge Jesus não dê certo, o Sampaoli é o nome para assumir o Flamengo", disse sobre o argentino que já passou pelo Santos e o Atlético-MG e atualmente está no Olympique de Marseille, da França.



De acordo com informações do narrador, o Flamengo já teria procurado o argentino. "O que eu sei é que se o Jesus (o campeão brasileiro e da Libertadores pelo Rubro-Negro tem futuro incerto no Benfica) não der certo, o Sampaoli é o técnico que o Flamengo quer. Eles já até conversaram", disse.

O nome de Jorge Sampaoli já foi ventilado no Flamengo em alguns momentos, antes da sua chegada ao futebol brasileiro e depois que o técnico deixou o Santos. Porém, o acerto entre as partes nunca ocorreu.