Jesus - Foto: Divulgação/Flamengo

JesusFoto: Divulgação/Flamengo

Publicado 06/12/2021 11:00

Rio - Vivendo sob pressão no Benfica, o treinador Jorge Jesus tem acompanhado de perto o interesse do Flamengo em tê-lo de volta. Segundo informações do portal "Goal", o português aguarda uma proposta oficial do Rubro-Negro para avaliar um possível retorno.

Multicampeão pelo Flamengo, a situação de Jesus no Benfica tem ficado cada vez mais insustentável. Além de enfrentar problemas políticos no clube português, o treinador também não teve o retorno esperado dentro do campo.

Após a derrota por 3 x 1 no clássico contra o Sporting, em casa, os torcedores pediram a demissão do treinador. Pelas redes sociais é possível notar uma movimentação dos benfiquistas pela saída de Jesus do cargo.

Apesar da pressão, Jesus não pensa em se demitir neste momento. O português só vai avaliar uma possível saída caso receba uma proposta oficial do Flamengo, o que ainda não ocorreu. No entendimento do treinador, não é possível avançar sem uma proposta formalizada na mesa. Além do Rubro-Negro, prioridade do técnico caso retorne ao Brasil, há outros times brasileiros realizando sondagens.

Nesta quarta-feira, o Benfica tem uma partida decisiva contra o Dínamo de Kiev na Champions League para se classificar para as oitavas de final da competição. Uma eliminação poderia tornar a situação de Jesus insustentável nos bastidores do time português.