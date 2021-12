Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/12/2021 09:30

Rio - O Flamengo segue se reforçando para sua categorias de base. O meia João Victor Trevisol, de 16 anos, que teve passagem pelo Santos é o novo reforço do clube carioca. Ele irá assinar nos próximos dias um contrato de formação. As informações são do canal "Flazoeiro".

João Victor Reprodução

O jovem também defendeu dois clubes do Rio Grande do Sul: o Esportivo, sua última equipe, e também o Caxias do Sul. De acordo com o canal, o jovem, de 16 anos, se destaca pela boa visão de jogo, pelo ótimo passe e finalização.

João Victor já realizou todos os exames no clube carioca e foi aprovado. Ele chamou a atenção do Flamengo atuando pelo Gramadense, na Copa Gramado Sub-16.