Pedro será titular contra o SportMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/12/2021 15:44

Rio - Especulado no Palmeiras há algumas semanas, o atacante Pedro não deve deixar o Flamengo. De acordo com o repórter Eric Faria, da TV Globo, não existe interesse nem por parte do atleta e nem por parte do clube em uma saída.

O Pedro não quer sair do Flamengo. O Flamengo não quer vender o Pedro. O resto é bla bla bla de quem se incomoda de ver o clube que o contratou tambem ter contratado o Gabigol. Simples assim. — Eric Faria (@ericfaria74) December 4, 2021 "O Pedro não quer sair do Flamengo. O Flamengo não quer vender o Pedro. O resto é bla bla bla de quem se incomoda de ver o clube que o contratou também ter contratado o Gabigol. Simples assim", escreveu o jornalista em sua conta no Twitter.

O negócio é improvável até pelo valor investido pelo Flamengo. O Rubro-Negro desembolsou ao todo 14 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época em que o negócio foi fechado).