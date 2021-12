Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/12/2021 13:59

Rio - Com mais nada a disputar em 2021, o Flamengo já começa a se planejar para o próximo ano. Pensando em 2022, o clube decidiu que o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Vitinho serão submetidos à uma cirurgia no joelho direito ainda neste ano. A informação é do site "Globo Esporte".

O processo pelo qual a dupla passará será o mesmo: uma artroscopia. Ainda não há data definida para o procedimento, e a tendência é que eles desfalquem o Flamengo na partida contra o Santos, nesta segunda-feira, no Maracanã.

As lesões têm sido um tormento para o Flamengo nesta reta final de temporada. Na última partida, contra o Sport, foram dez desfalques: Andreas Pereira, Gabigol, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Willian Arão, Isla, Diego Alves, Léo Pereira, Arrascaeta e Piris da Motta. Além deles, Michael sentiu durante a partida.