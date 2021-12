Marcos Braz e Bruno Spindel - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/12/2021 18:43

Rio - O Flamengo não terá vida fácil caso queira contratar o técnico Carlos Carvalhal. De acordo com o jornal português "Record", o treinador português tem uma multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação atual) para rescindir seu contrato com o Braga.

Carvalhal tem contrato com o Braga até julho de 2022 e se disse orgulhoso com o possível interesse do Flamengo. No entanto, deixou seu futuro nas mãos do presidente do time português.

Antes de definir seu treinador para a próxima temporada, o Flamengo passa por eleições presidenciais neste sábado. A tendência é que Rodolfo Landim seja reeleito para mais um triênio.