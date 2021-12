Hugo Souza está na ira do Ajax - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Hugo Souza está na ira do Ajax

Publicado 04/12/2021 11:21

Rio - Destaque do Flamengo no empate contra o Sport, na última sexta-feira, o goleiro Hugo Souza admitiu que não vinha tendo uma postura adequada tanto dentro quanto fora de campo. O jovem, que chegou a ser terceira opção, passou por altos e baixos na vida pessoal.

"O impacto é grande, minha trajetória, não só a minha, mas de qualquer jogador tem altos e baixos. Eu tive falhas sim, dentro de campo e fora de campo, mas trabalhei, trabalhei principalmente a cabeça, dentro de campo e continuo trabalhando. Graças a Deus as oportunidades apareceram. Hoje infelizmente não saímos com a vitória, mas gostei da atuação. Continuar trabalhando, mantendo o foco, porque o intuito é ajudar o Flamengo sempre, sempre em prol do Flamengo. E para ajudar o Flamengo eu preciso estar com minha melhor forma, mental e física. E foi isso que eu trabalhei. Com ajuda da minha família, amigos, namorada e principalmente com o staff do clube, que estiveram diariamente comigo. Realmente voltei para terceira opção e hoje volto jogando, mas não deixei de trabalhar. Vou continuar trabalhando para se Deus quiser continuar conquistando oportunidades. Essa reta final significa isso para mim, se tiver oportunidade de jogar novamente será com foco total para ajudar o Flamengo na melhor forma possível", declarou na saída de campo.

"Eu reavaliei muita coisa. Quando eu passei pelas situações que eu passei, eu precisei repensar muita coisa. Principalmente na minha vida extracampo e dentro de campo. Trabalhei o mental com a ajuda do meu pastor que é meu amigo. Agradeço à minha mãe, irmã, minha família, e o Flamengo. Porque se eu não estiver bem aqui, eu não estou bem aqui. Eu precisei consertar aqui para voltar da melhor forma possível. Graças a Deus eu consegui e hoje ajudo o Flamengo da melhor forma", completou.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Santos, no Maracanã.