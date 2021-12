jorge jesus - MAURO PIMENTEL / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP



Publicado 03/12/2021 18:44

Rio - A expectativa da torcida do Flamengo por um retorno de Jorge Jesus aumentou com a demissão de Renato Gaúcho. No entanto, para o técnico Cristóvão Borges, caso volte ao clube, o Mister não conseguirá repetir o mesmo sucesso que teve quando comandou o time carioca em 2019.

"Vou te falar uma coisa: eu até queria que acontecesse, que o Jesus voltasse (para o Flamengo). Ele não vai fazer igual. Nem ele vai conseguir fazer acontecer igual (aconteceu em 2019). Ele pode ser campeão, pode fazer o time jogar bem e ser dominante. Pode. Mas igual aquilo de 2019, não faz", disse em entrevista ao podcast "Charla".

"Aquilo de 2019 é o que a gente fala: a tempestade perfeita, o alinhamento dos astros. É uma conversão de várias coisas que deram certo naquele momento. Vou dar um exemplo que ninguém fala, mas é pra você ver como as coisas encaixam: o Gerson chegou ao Flamengo porque o Cuéllar quis ir embora. O time do Flamengo estava montado e encaixado com Cuéllar, o cara era ídolo da torcida, mas a proposta era muito boa e ele foi embora. Aí trazem o Gerson e... O time melhora!", completou.