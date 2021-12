Presidente Rodolfo Landim (segundo da esquerda para a direita) assinou contrato para construção de restaurante na sede da Gávea - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Os sócios-proprietários do Flamengo, seleto grupo apto a votar nas eleições presidenciais do clube, neste sábado (4), ganharam uma surpresa do presidente Rodolfo Landim nesta sexta-feira. O mandatário rubro-negro celebrou um novo contrato para a construção de um restaurante na sede da Gávea, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2022.

O novo restaurante será focado em carnes nobres e, de acordo com o Flamengo, foi escolhido a partir de uma pesquisa com sócios. Ele será construído no local onde existia o antigo posto Mengão. O parceiro em questão é o Grupo Vamo, que tem outras três unidades no Rio de Janeiro.

Estiveram presentes na assinatura do contrato o CEO do clube, Reinaldo Belotti, o vice-presidente do Fla-Gávea, Gustavo Fernandes, o CEO da Vamo, Luiz Gomes e o presidente Rodolfo Landim, que comemorou o acordo em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro.

— Estou muito feliz por assinar hoje essa parceria com o Vamo. Há muito tempo a gente vem conversando com nossos associados e essa demanda é antiga, de termos um restaurante de grande qualidade aqui. Foi feita uma larga pesquisa junto aos nossos sócios, com o pessoal do Fla-Gávea — disse Landim.

O presidente também aproveitou para lembrar da construção do Parque Aquático Infantil na sede da Gávea, outra medida que visa beneficiar os sócios.

— Outra coisa que havíamos prometido é da utilização da área daquele antigo estacionamento e antigo posto de gasolina de volta para os sócios, com opções de lazer. Na última quinta-feira, inauguramos o Parque Aquático Infantil e teremos essa outra área do restaurante muito em breve aos sócios ← completou.