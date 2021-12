Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Mauro Cezar PereiraFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 03/12/2021 19:54

Rio - Vice da Libertadores, do Brasileiro e eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo só não ficou no zero na temporada porque conquistou o Carioca e a Supercopa do Brasil. Muito pouco para a ambição dos rubro-negros. Na véspera da eleição presidencial do clube, o jornalista Mauro Cezar Pereira não titubeou em apontar os dirigentes como culpados pelo que classificou como "fiasco" durante o podcast 'Posse de Bola', do 'Uol'.

— Os grandes vilões do fiasco de temporada do Flamengo, para mim é fiasco, são os dirigentes em primeiro lugar, depois o Renato, que foi inventado por eles, depois vêm os jogadores, falha de jogador, isso tudo para mim é secundário, eles são os caras que deixam as digitais encravadas no fracasso do Flamengo em 2021 e isso não pode ser esquecido — analisou o comentarista.

Mauro também criticou a postura do presidente Rodolfo Landim, candidato à reeleição e favorito entre os sócios, que pouco falou desde a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores. Ele ressaltou a importância da oposição mostrar sua força na votação deste sábado (4).

— O Landim não falou nada. Tem eleição amanhã e o Landim não dá entrevista, não explica quais são seus planos para o futebol, não explica nada, e impressionante, um silêncio sepulcral. E é muito importante que a oposição no Flamengo, mesmo não vencendo, que ela seja votada, eu vou falar aqui, por muitos sócios, porque o Flamengo não pode ficar nas mãos de um grupo, seja ele qual for, nem que eles fossem excelência na gestão — criticou Mauro Cezar.

Ao final do primeiro mandato, Landim teve em sua terceira temporada à frente do Flamengo a menos vitoriosa. Seus principais títulos foram a Libertadores (2019) e dois Campeonatos Brasileiro (2019 e 2020). Agora, a equipe apenas cumpre tabela nas últimas rodadas do Brasileirão, já conquistado pelo Atlético-MG.