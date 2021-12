Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/12/2021 15:24

Rio - O Flamengo acertou a contratação de mais uma reforço para as suas categorias de base. O lateral-esquerdo Felipe Gabriel, de 15 anos, que estava no Jabaquara, de São Paulo, assinou contrato de formação com o Rubro-Negro até 2024. As informações são do "Flazoeiro".

O jovem também atua no meio-campo e no ataque. Em 2021 fez uma excelente temporada pelo Jabaquara, no qual disputou o Campeonato Paulista Sub-15 e foi campeão da Copa Ouro da categoria.

Não foi a primeira contratação que o Flamengo fez recentemente de um jogador que defendia o clube paulista. O atacante Kauan Ferreira, de 17 anos, e o lateral-esquerdo Pedro Inácio, de apenas 16 anos, já haviam fechado com o Rubro-Negro.