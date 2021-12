Luisa Langer disse ter se relacionado com Arrascaeta - Reprodução

Luisa Langer disse ter se relacionado com ArrascaetaReprodução

Publicado 03/12/2021 13:32 | Atualizado 03/12/2021 15:16

Rio - O meia do Flamengo, Arrascaeta viveu um affair em 2021. Porém, não foi com Anitta. A musa da Mangueira, Luisa Langer, se relacionou com o atleta do clube carioca. O uruguaio, de 27 anos, é um dos maiores destaques do clube carioca.

O jogador do Flamengo recentemente teve o seu nome vinculado a Anitta. Presente como atração em antes da final da Libertadores, Anitta agitou os torcedores do Flamengo nesta quarta-feira. Tudo porque ao comentar em uma página no Instagram, a cantora se surpreendeu ao se deparar com uma imagem de Arrascaeta, jogador do Flamengo. A carioca perguntou se o uruguaio estava solteiro.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu Anitta nos comentários da publicação feita pelo perfil "Choquei". A declaração da cantoria chamou a atenção dos seguidores da página, que já aprovaram o possível "crush".



Oficialmente, Arrascaeta está solteiro. O meia terminou em agosto o casamento com a modelo Bastini após oito anos juntos. Desde então, o jogador não assumiu publicamente nenhum outro compromisso.