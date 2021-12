Jorge Jesus - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/12/2021 14:05

Rio - Principais favoritos dos torcedores do Flamengo, os técnicos Marcelo Gallardo e Jorge Jesus não vão comandar o clube carioca no começo de 2022. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro descartou a contratação do argentino e do português.

Ídolo da torcida do Flamengo, Jorge Jesus teria dito que aceitaria retornar ao clube, mas apenas a partir de maio, quando encerra o seu contrato com o Benfica de Portugal. O treinador descarta rescindir o seu contrato antes do término. Com isso, o clube carioca terá que buscar outro nome.

Já Gallardo teria sinalizado com o pedido de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões de reais) livres de impostos somente para ele por ano. Mensalmente daria algo em torno de R$ 2 milhões. O salário seria superior ao de Gabigol e de David Luiz, que tem os maiores rendimentos do elenco. Os valores assustaram o Flamengo.

Carlos Carvalhal parece o nome mais próximo de um acerto. De acordo com o jornalista português Gonçalo Lopes, o comandante já teria pedido liberação do Braga, clube que tem contrato até o meio de 2022 para fechar com o Rubro-Negro.