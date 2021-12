Pedro será titular contra o Sport - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Com um misto de titulares e reservas, o Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Sport, nesta sexta-feira (3), às 20h, na Ilha do Retiro. As principais ausências da lista são Gabigol e Arrascaeta, que não estão nem sequer no banco de reservas.

O Flamengo entrará em campo com Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Thiago Maia, Diego e Vitinho; Michael, Pedro e Bruno Henrique.

Sem chances de título depois da vitória do Atlético-MG sobre o Bahia, o Rubro-Negro apenas cumpre tabela em seus três últimos jogos no Campeonato Brasil, já que a segunda colocação está assegurada. O jogo também vale pouco para o Sport, já rebaixado para a Série B.