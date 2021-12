Jogadores o Atlético-MG desfilam em carro do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte - Pedro Souza/Atletico-MG

Publicado 03/12/2021 15:09

Rio - Carioca e torcedor declarado do Flamengo, o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, provou que o lado atleticano agora fala mais alto do que a antiga paixão. Na festa de comemoração pelo título brasileiro, nesta sexta-feira (3), o jogador extravasou de vez e até xingou o rival.

No palco montado para a festa do Galo, Guga acompanhou os gritos da torcida em Belo Horizonte de "tomar no c*, Mengo!". A reação agradou os torcedores, que antes pegavam no pé do jogador por comemorado o título do Flamengo na Libertadores de 2019.

O vídeo que gerou polêmica e muita raiva dos atleticanos foi gravado pelo próprio jogador e publicado no Instagram logo depois que o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores em 2019, contra o River Plate. Na ocasião, ele gritava: "Morde as costas! Essa p* é Flamengo!". Dias depois, a diretoria decidiu afastá-lo do elenco e o jogador só voltou depois de pedir desculpas.