Flamengo's Gabriel Barbosa gestures while leaving the field at half time during the Copa Libertadores football tournament all-Brazilian final match against Palmeiras, at the Centenario stadium in Montevideo, on November 27, 2021. (Photo by PABLO PORCIUNCULA / AFP) - AFP

Publicado 03/12/2021 14:50

Rio - Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos foi às redes sociais ironizar mais um vice-campeonato do Flamengo na temporada, desta vez no Brasileirão. Em sua página no Instagram, o ídolo alviverde relembrou a postura do time rubro-negro antes da decisão da Libertadores.

“Duas medalhas de prata é maravilhoso, se fosse nas Olimpíadas (…) Dois meses falando que iam amassar, golear, espremer, humilhar… Não é possível que vão ficar p… com uma zoeirinha dessa. Somos iguais, a diferença é que a gente esperou o jogo”, escreveu.

O Palmeiras de Marcos venceu o Flamengo na final da Libertadores. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, Deyverson marcou na prorrogação e garantiu o tricampeonato do time paulista.