Publicado 03/12/2021 12:20

Rio - Principal favorito para assumir o Flamengo, o técnico Carlos Carvalhal teria o interesse de assumir o clube carioca na próxima temporada. De acordo com o jornalista português Gonçalo Lopes, o comandante já teria pedido liberação do Braga, clube que tem contrato até o meio de 2022 para fechar com o Rubro-Negro.

Carlos Carvalhal é empresariado por Bruno Macedo, que também representa Jorge Jesus. O agente esteve com representantes do Flamengo em reunião recentemente. Vale lembrar que o português já teve seu nome ventilado no Flamengo no ano de 2020, logo após a saída de Jorge Jesus. Na oportunidade Domènec Torrent foi o escolhido para ser o sucessor do Mister.

O técnico português, de 55 anos, fez a sua carreira comandando clubes do seu país. Seu ponto alto foi comandando o Sporting, de 2009 a 2011, além disso dirigiu o Swansea, que já disputou a Premiere League e o Besiktas, um dos principais clubes da Turquia.