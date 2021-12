Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo Landim

Publicado 03/12/2021 10:20

Rio - O Flamengo enfrenta o Sport, nesta sexta-feira, no Recife, mas antes da partida começar, o clube acionou o STJD por conta do preço estipulado para os seus torcedores pelo mandante. O Rubro-Negro citou inclusive os valores que o clube pernambucano comercializou contra o Atlético-MG e pediu que o valor dos bilhetes não seja distinto.

O torcedor do Flamengo que quiser assistir o jogo terá que desembolsar R$ 200, enquanto aqueles que torcem para o clube pernambucano têm meia-entrada custando R$ 10. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Flamengo citou o artigo 86 86 do Regulamento Geral de Competições da CBF no pedido. O tópico aponta que o preço do ingresse não pode ser distinto em setores similares.

Na partida do Brasileirão contra o Atlético-MG, o Sport comercializou bilhetes a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) para os visitantes. Ainda no documento, o Flamengo pede que seja feita a devolução da diferença para quem já adquiriu o ingresso para o confronto.