Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/12/2021 09:30

Rio - O meia Max, que pertence ao Flamengo, e está emprestado ao Cuiabá, está de saída do futebol brasileiro. O Rubro-Negro acertou a transferência em definitivo do atleta para o Colorado, clube da Major League Soccer, liga americana de futebol. As informações são do portal "Coluna do Fla".

Os valores não foram divulgados, mas o Flamengo conseguiu permanecer com uma porcentagem dos direitos econômicos de Max. O objetivo principal é o lucro em uma venda futura. O contrato com o clube dos Estados Unidos terá duração de quatro anos, tendo início na temporada de 2022.

Max iniciou a temporada no Flamengo sendo bastante aproveitado por Rogério Ceni, que costumava lhe colocar ao decorrer dos jogos. No entanto, não conseguiu corresponder e acabou emprestado ao Cuiabá até o fim deste ano. Pelo clube do Centro-Oeste, o jovem entrou em campo em 12 partidas, tendo feito um gol pelo Dourado.